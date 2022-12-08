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КХЛ. «Авангард» примет «Ак Барс», «Салават» сыграет с «Сибирью», «Автомобилист» – с «Трактором», СКА против минского «Динамо»

«Авангард» примет «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилист» – с «Трактором», СКА – с минским «Динамо», «Спартак» будет противостоять московскому «Динамо».

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