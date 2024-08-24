Для любого пенсионера с 19 августа будет бесплатно: вводится новая льгота Юлия ЧелкановаС 19 августа текущего года начинает действовать новая инициатива, позволяющая пенсионерам бесплатно пользоваться одним маршрутом.
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