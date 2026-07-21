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Царьград

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"Мигрантолюбы" готовят ответный удар? Делягин предупредил: "Нас смывают в унитаз истории потоками миграции"

"Мигрантолюбы" готовят ответный удар? Делягин предупредил: "Нас смывают в унитаз истории потоками миграции"

"Мигрантолюбы" готовят ответный удар? Михаил Делягин предупредил, что после выборов законодательные ограничения, введённые в отношения иностранцев, могут попытаться отыграть назад: "Нас смывают в унитаз истории потоками миграции".

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Maxim
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