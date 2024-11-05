Депутат Чаплин: до 1 декабря нужно уплатить налоги на имущество и транспорт

Налоги на недвижимость и транспорт необходимо уплатить до 1 декабря. В обратном случае россиянам грозит увеличение начисленной суммы за счет пеней, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.