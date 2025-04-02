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Россия готовит последний рывок. Грядёт большое наступление по всей линии фронта

Россия готовит последний рывок. Грядёт большое наступление по всей линии фронта

Да, именно так сообщает агентство Associated Press (АР). Ожидается, что наступление затронет Сумскую, Харьковскую, Запорожскую области, а также Донбасс.

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