Илон Маск запретил уничтожать редкие книги ради обучения ИИ: оригиналы будут сохранять

Некоторые компании срезают корешки и измельчают оригиналыИлон Маск отреагировал на публикацию о том, что некоторые компании, разрабатывающие системы искусственного интеллекта, массово скупают редкие книги, изданные до 2022 года (в них нет текста, сгенерированного ИИ), а затем уничтожают их ради оцифровки.