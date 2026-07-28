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Илон Маск запретил уничтожать редкие книги ради обучения ИИ: оригиналы будут сохранять

Илон Маск запретил уничтожать редкие книги ради обучения ИИ: оригиналы будут сохранять

Некоторые компании срезают корешки и измельчают оригиналыИлон Маск отреагировал на публикацию о том, что некоторые компании, разрабатывающие системы искусственного интеллекта, массово скупают редкие книги, изданные до 2022 года (в них нет текста, сгенерированного ИИ), а затем уничтожают их ради оцифровки.

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