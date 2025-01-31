Расчет «Мста-Б» уничтожил скопление пехоты украинской армии на правом берегу Днепра

Противник был обнаружен при помощи БПЛА Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников российской группировки войск «Днепр» ликвидировал пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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