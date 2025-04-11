• **Жара Music Awards 2024: звезды, эмоции и неожиданные повороты** Апрель в Москве начался с обманчивого тепла, но уже через пару дней столицу снова засыпало снегом.
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• **Жара Music Awards 2024: звезды, эмоции и неожиданные повороты** Апрель в Москве начался с обманчивого тепла, но уже через пару дней столицу снова засыпало снегом.