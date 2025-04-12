Мэр Горловки Приходько: При обстреле ВСУ погибла мирная жительница

В результате украинского обстрела поселка Комарова погибла мирная жительница. Об этом в субботу, 12апреля, в Telegram-канале сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько, информирует РИА Новости.
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