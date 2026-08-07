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Хартли о «Локомотиве» после Никитина: «Тренер приходит в команду как новый шеф-повар в ресторан. Есть книга с рецептами, вносить ли туда что-то новое – выбор за тобой»

Бывший главный тренер « Локомотива » Боб Хартли поделился мнением о работе Игоря Никитина в клубе.

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