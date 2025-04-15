Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WSJ: Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций США по Украине

WSJ: Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций США по Украине

Ряд высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США Кита Келлога, советуют Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношении к России в решении украинского конфликта.

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