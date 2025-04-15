WSJ: Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций США по Украине

Ряд высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США Кита Келлога, советуют Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношении к России в решении украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии