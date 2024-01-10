Виктория Богатырева о новом сезоне сериала «Ресторан по понятиям»: «Я на съемки всегда приезжала как на праздник»

8 января на ТНТ стартовал новый сезон сериала «Ресторан по понятиям». Актриса Виктория Богатырева, исполняющая роль Иры Самсоновой, супруги главного героя Шустрого, рассказала «ФедералПресс» о том, чего ждать от нового сезона, каково работать с Владимиром Вдовиченковым и почему не стоит пытаться кого-то изменить.