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Агентство авиации США: спутники компании Илона Маска начнут убивать людей

Агентство авиации США: спутники компании Илона Маска начнут убивать людей

Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) опубликовало доклад, подготовленный группой ученых, согласно которому спутники корпорации Starlink Илона Маска в скором будущем начнут представлять опасность для людей.

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