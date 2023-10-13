Агентство авиации США: спутники компании Илона Маска начнут убивать людей

Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) опубликовало доклад, подготовленный группой ученых, согласно которому спутники корпорации Starlink Илона Маска в скором будущем начнут представлять опасность для людей.
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