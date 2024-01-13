Вот что сделают с собаками, искусавшими машины дилера на сотни тысяч долларов

«Преступный» дуэт псов-вандалов, которые превратили автосалон по продаже подержанных автомобилей в Хьюстоне (штат Техас, США) в свою площадку для разборок и нанесших ущерб около 350 000 долларов во время серии нападений на авто в ноябре и декабре прошлого года, наконец-то задержан.