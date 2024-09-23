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Поплавская возмутилась возвращению Андрейченко: Предателям дышится вольно, патриотам приходится хуже всего

Поплавская возмутилась возвращению Андрейченко: Предателям дышится вольно, патриотам приходится хуже всего

В Россию после нескольких лет отсутствия вернулась актриса Наталья Андрейченко. Чтобы подзаработать, возмущены русские.

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