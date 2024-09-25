Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области провели мероприятие «В лабиринте скрытых опасностей»

В МОАУ «Гимназия № 1» г. Новотроицка, в рамках дополнительных мер с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, состоялось профилактическое мероприятие «В лабиринте скрытых опасностей» с учащимися школы.