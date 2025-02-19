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Царьград

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Le Parisien: переговоры России и США «бросают в дрожь» киевских и европейских политиков

Le Parisien: переговоры России и США «бросают в дрожь» киевских и европейских политиков

Переговоры России и США в Эр-Рияде серьезно обеспокоили Киев.Французская газета Le Parisien сообщает, что целью стало восстановление русско-американских отношений, пострадавших из-за украинского конфликта.

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