Захарова пошутила над версией Лондона о попытке РФ сорвать коронацию Карла III

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию британского издания The Telegraph о том, что российское посольство якобы едва не сорвало коронацию Карла III весной прошлого года.
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