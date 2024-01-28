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Захарова пошутила над версией Лондона о попытке РФ сорвать коронацию Карла III

Захарова пошутила над версией Лондона о попытке РФ сорвать коронацию Карла III

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию британского издания The Telegraph о том, что российское посольство якобы едва не сорвало коронацию Карла III весной прошлого года.

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Комментарии
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Александр Бурачевский
А ещё стоимость рубина в короне пускай возместят Индии!
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3 час.
лина любимцева
Да плевать России на британских королей, кого они там &quot;коронуют&quot;? Средневековье. Тоже мне, демокг&#39;атия...
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1 час.
лл
лина любимцева
Чарлик он, а не Чарли...
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1 час.

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