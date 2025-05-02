Авторские права и искусственный интеллект. Мировой опыт

Изучаю мировой опыт, различные подходы стран по вопросу авторских прав на произведения, созданные с использованием технологий ИИ, подходы стран к возможности рассматривать промты, как объекты авторских прав.
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