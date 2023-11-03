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Палата представителей одобрила помощь США Израилю без упоминания Киева

Палата представителей одобрила помощь США Израилю без упоминания Киева

Находящаяся под контролем Республиканской партии палата представителей Соединённых Штатов утвердила проект законы об отправке поддержки для израильской стороны, которая обойдётся государству в более чем 14 миллиардов долларов.

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