Новая статья: Обзор HONOR 200 Pro: смартфон для портретов «Номерной» HONOR – это всег...

Новая статья: Обзор HONOR 200 Pro: смартфон для портретов«Номерной» HONOR – это всегда событие. Именно с этих смартфонов компания начинала свой путь – еще задолго до того, как стала выпускать ноутбуки, аксессуары, планшеты и все то, с чем мы ассоциируем обычно большой китайский бренд.