Крупнейший ТЦ Владивостока угрожает автомобилистам

Жители Владивостока ежедневно страдают от нехватки парковочных мест. Вечером оставить машину вдоль дороги у дома довольно проблематично , поэтому автомобилисты находят пути решения, припарковавшись на территории торгового центра.
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