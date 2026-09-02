Китайский блогер Даньдань запустила на ВЭФ стрим с товарами из России

Одна из самых влиятельных китайских инфлюенсеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь (псевдоним Даньдань) начала прямой эфир для продвижения российской продукции в рамках Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- Знаток-предатель:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым