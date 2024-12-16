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Китай

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47-я флотилия ВМС НОАК отправилась в Аденский залив для конвоирования судов

Ханчжоу, 15 декабря /Синьхуа/ -- 47-я по счету флотилия ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ отправилась в воскресенье из военного порта в городе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ в Аденский залив и территориальные воды Сомали для сопровождения гражданских судов, сменив в этой миссии 46-ю по счету флотилию ВМС НОАК.

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