47-я флотилия ВМС НОАК отправилась в Аденский залив для конвоирования судов

Ханчжоу, 15 декабря /Синьхуа/ -- 47-я по счету флотилия ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ отправилась в воскресенье из военного порта в городе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ в Аденский залив и территориальные воды Сомали для сопровождения гражданских судов, сменив в этой миссии 46-ю по счету флотилию ВМС НОАК.