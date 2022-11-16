В Темрюке депутаты ЗСК обсудили вопросы виноградарства и виноделия

Их потребность край закрывает пока лишь на 65 процентов. Поэтому нужна мощная питомниководческая база, это будущее отрасли, — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в ходе рабочей поездки в Темрюкский район.