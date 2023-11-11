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Один в один: Федункив и Кравец примерили на себя образ жены Шурика из фильма Гайдая

Один в один: Федункив и Кравец примерили на себя образ жены Шурика из фильма Гайдая

Марина Кравец и Марина Федункив стали «близняшками». Они предстали перед публикой в одинаковом образе — всем известного персонажа из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — жены Шурика Зины.

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