Экс-депутат Рады обозначил наиболее вероятный сценарий смены Зеленского на посту президента

Владимир Зеленский, президент Украины, может рассматривать вариант капитуляции как способ сохранения безопасности, считает бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
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