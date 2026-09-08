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FiNE NEWS

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Экс-депутат Рады обозначил наиболее вероятный сценарий смены Зеленского на посту президента

Владимир Зеленский, президент Украины, может рассматривать вариант капитуляции как способ сохранения безопасности, считает бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

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