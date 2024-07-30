Работа в волонтеров не останавливается! Каждый день новоаннинские волонтеры вносят свой вклад в плетение сетей, изготавливают тактические носилки, окопные свечи, "сухие" души.
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Работа в волонтеров не останавливается! Каждый день новоаннинские волонтеры вносят свой вклад в плетение сетей, изготавливают тактические носилки, окопные свечи, "сухие" души.