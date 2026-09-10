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Новый автобус до станции метро «Щукинская» запустят в Истре и Красногорске

Новый автобус до станции метро «Щукинская» запустят в Истре и Красногорске

В Подмосковье 13 сентября запустят новый автобусный маршрут № 1302к, который свяжет деревню Аносино со станцией метро «Щукинская».

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