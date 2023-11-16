Adobe представила Project Sound Lift — новаторский инструмент на основе ИИ, способный в...

Adobe представила Project Sound Lift — новаторский инструмент на основе ИИ, способный выделять голос из шумного фонаAdobe открыла новую главу в истории обработки звука с Project Sound Lift — революционным инструментом на основе ИИ, который обещает кардинально изменить подход к разделению слоёв звука в аудиозаписях.