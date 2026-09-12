Иран врезал Пашиняну по рукам: «Дорогу Трампа» будет охранять 102-я русская база, и никак иначе

Коллаж Царьграда Тегеран неожиданно жёстко осадил зарвавшегося Никола Пашиняна. Премьер Армении, уже успевший наврать избирателям о скором богатстве от «Дороги Трампа», получил ультиматум: охранять TRIPP должны либо армянские военные, либо вооружённые силы третьей страны, уже находящиеся в республике.
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