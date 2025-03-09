Названо шокирующе скорое время победы искусственного интеллекта над человеческим разумом

В 2026 году искусственный интеллект наконец-то станет умнее нас, говорят авторы прогнозов. Это похоже на кошмар из научной фантастики, но теперь британским министрам сказали, когда искусственный интеллект сумеет стать умнее человеческого разума — и это произойдет очень скоро, уже в следующем году.