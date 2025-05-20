В Краснокаменске заделают трещины в асфальте за 15 миллионов рублей

В Краснокаменске запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на городских дорогах. Работы по заделке трещин будут проведены на 51 объекте дорожной инфраструктуры общей протяженностью более 66 километров.
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