Правительство Нижегородской области просит нарастить поставки топлива

Согласно решениям оперативного штаба Нижегородской области, в целях стабилизации розничного топливного рынка в регионе с 00:00 (мск) 9 июля 2026 года введена система разделения потока автотранспорта для обеспечения его заправки по четным и нечетным дням.
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