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«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой. Дженас назвал это ограблением: «Я в бешенстве, это должна была быть историческая победа»

«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой. Дженас назвал это ограблением: «Я в бешенстве, это должна была быть историческая победа»

В конце матча Лиги чемпионов вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.

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