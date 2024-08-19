Россия предупредила Германию о жёстком ответе на изъятие русской недвижимости

В МИД заявили, что если Германия решит изъять чужую собственность, ответ будет адекватнымНекоторое время назад в Берлина была озвучена инициатива по продаже русской недвижимости и передаче вырученных средств Украине.
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