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Россия предупредила Германию о жёстком ответе на изъятие русской недвижимости

Россия предупредила Германию о жёстком ответе на изъятие русской недвижимости

В МИД заявили, что если Германия решит изъять чужую собственность, ответ будет адекватнымНекоторое время назад в Берлина была озвучена инициатива по продаже русской недвижимости и передаче вырученных средств Украине.

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