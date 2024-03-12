Утонет вместе с США. Что не так с экономикой Израиля

© РИА Новости . Владимир Астапкович 28 февраля 12K прочитали Financial Times сообщила о планах правительства Израиля нарастить государственный долг примерно на 60 млрд долларов в 2024 году, заморозить наём сотрудников на государственную службу, отложить повышение зарплат и увеличить НДС с 17% до 18% Анонсированный рост задолженности выглядит внушительно, но особой погоды дополнительные 60 млрд не сделают — госдолг Израиля уже давно превысил 200 млрд долларов.
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