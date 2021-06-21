В России создадут онлайн-систему контроля над выбросами

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко в ходе рабочего визита в Красноярске сообщила, что в России к 2024 году создадут государственную информационную систему, которая будет заниматься мониторингом экологической обстановки .
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко в ходе рабочего визита в Красноярске сообщила, что в России к 2024 году создадут государственную информационную систему, которая будет заниматься мониторингом экологической обстановки .
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