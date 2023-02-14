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Циципас может стать второй ракеткой мира по итогам турнира в Роттердаме

Финалист Australian Open Стефанос Циципас в понедельник может стать второй ракеткой мира. Грек обновит личный рекорд, если выиграет титул в Роттердаме, а Карлос Алькарас не станет чемпионом в Буэнос-Айресе.

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