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Каземиро сделал два дубля за год впервые в карьере. Сегодня забил «Баварии» на 88-й и 95-й

Каземиро сделал два дубля за год впервые в карьере. Сегодня забил «Баварии» на 88-й и 95-й

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отличился на 88-й и 95-й минутах игры 1-го тура группового этапа. Для бразильца это второй дубль в 2023 году.

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