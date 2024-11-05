«Главное для меня — увидеть родное село своими глазами»

Ровно три месяца назад, 6 августа, ВСУ вторглись на Курскую землю. «Уезжали на два дня», — так говорят эвакуированные, число которых, согласно заявлению губернатора региона Алексея Смирнова, составило свыше 150 тыс.
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