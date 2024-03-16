Матвиенко: Ширвиндт внес огромный вклад в развитие культуры

Известия/Зураб Джавахадзе Народный артист России Александр Ширвиндт внес большой вклад в развитие отечественной культуры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телерамме в адрес Театра Сатиры.
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