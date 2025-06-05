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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Начались игровые тесты режима осады Warhammer 40,000: Space Marine 2 на ПК

Начались игровые тесты режима осады Warhammer 40,000: Space Marine 2 на ПК

Начались игровые тесты режима осады Warhammer 40,000: Space Marine 2 на ПКРазработчик Saber Interactive раскрыл подробности о предстоящем крупном обновлении для Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое принесет с собой новый режим осады.

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