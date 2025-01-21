Юрист Адамс рассказал, что нужно сделать при невыплате зарплаты

ЕБ

Евгений Бут

Юрист не юрист, если у конторы нет денег и закончились договора, а других нет, деньги с неба не прилетят! Бывают случаи когда работодатель не платит, но подорвать в суд с предоставлением необходимых документов надо обязательно!!