Юрист Адамс рассказал, что нужно сделать при невыплате зарплаты

В случае невыплаты заработной платы сотрудникам алгоритм действий должен быть максимально последовательным и законным, посоветовал в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» юрист Давид Адамс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии