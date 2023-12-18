Гузеева сообщила, что не сможет уснуть, послушав пение Соседова

Лариса Гузеева была в ужасе от вокала Сергея Соседова на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». Музыкальный критик решил попробовать себя в качестве артиста и неожиданно вышел на сцену с песней, зачитывая текст под музыку.