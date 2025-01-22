Сначала повысили цену, затем отыграли: во сколько обойдется проезд до Ростова и Луганска Билеты на пригородные поезда в направлении Луганска и Ростова-на-Дону ощутимо подорожали и фактически уравнялась со стоимостью проезда автобусом.