Происшествия

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В Самарской области сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации

В Самарской области сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

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