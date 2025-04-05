Россия не хочет прекращения огня, и мы видим это, — Зеленский

Россия не хочет прекращения огня, и мы видим это, заявил Зеленский. «Мы понимаем, чего она хочет, какие следующие шаги, где собираются у них военные, где увеличение выстрелов, где увеличение атак наступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии