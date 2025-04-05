Русская весна
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Русская весна

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Россия не хочет прекращения огня, и мы видим это, — Зеленский

Россия не хочет прекращения огня, и мы видим это, — Зеленский

Россия не хочет прекращения огня, и мы видим это, заявил Зеленский. «Мы понимаем, чего она хочет, какие следующие шаги, где собираются у них военные, где увеличение выстрелов, где увеличение атак наступления.

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Комментарии
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Eduard
Ври подкупленый клоун.Мы тебя террорист видим!
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18 час.
MB
Marina Bubon
Подохни уже, кокаинщик🤮🤮🤮😡😡😡
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16 час.
Виктор Сологуб
Когда же наконец этот нелюдь исчезнет?!
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15 час.
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