Росконгресс: ЕС может передавать дальнобойные ракеты другим странам без США

Европа сможет передавать дальнобойные ракеты другим странам без одобрения США. Об этом говорится в докладе фонда «Росконгресс» «Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников», сообщает РИА Новости.
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