«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»

Россия доработала дроны-камикадзе типа "Герань" и теперь их стало труднее сбивать. Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинской ПВО удалось сбить чуть больше половины атаковавших сегодня ночью российских дронов.